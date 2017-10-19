Таджикские авиакомпании уже не выписывают авиабилеты на свои рейсы по заграничным паспортам старого образца (синего цвета), у которых ранее был продлен срок действия. Граждане республики шли на такой шаг из-за того, что приобрести новый, биометрический загранпаспорт у них попросту не было возможности: стоимость его оформления обходится в 86 долларов ($75 - корочка, плюс 100 сомони - госпошлина).

Таджикские авиакомпании заявляют, что граждан Таджикистана не впускают на территорию России по синим загранпаспортам с продленным сроком действия. Не пустят их впредь и на Украину. Об этом "АП" сообщил источник в Минтрансе, добавив, что украинские власти официально уведомили таджикские власти о том, что не будут принимать граждан Таджикистана на свою территорию без наличия биометрических загранпаспортов.

Россия также перестала принимать тех граждан Таджикистана, у кого синие загранпаспорта были продлены.

"Поскольку 80% пассажиров приходится на Россию, авиакомпании были вынуждены официально уведомить свои авиакассы, чтобы они не выписывали авиабилеты гражданам с продленными паспортами", - отметил источник в Минтрансе Таджикистана.

Так поступила авиакомпания «Сомон Эйр»: она направила в авиакассы письмо, в котором указывается, что "в связи с продолжающимися запретами на въезд/выезд в страны ближнего и дальнего зарубежья граждан Таджикистана с продленным сроком действия заграничных паспортов, начиная с 16 октября не выписывать авиабилеты пассажирам по заграничным паспортам с продленным сроком действия".

Пресс-секретарь авиакомпании «Таджик Эйр» Азиз Хайруллаев отметил "АП", что при переходе границы в ряде стран граждан РТ с продленными синими загранпаспортами не пропускают и возвращают обратно, на родину.

"Мы были вынуждены приостановить продажу авиабилетов на рейсы нашей авиакомпании по предъявлению паспортом синего образца с продленным сроком действия", - отметил он.

По его словам, загранпаспорта старого образца, в которых не стоит штампа о продлении, принимаются для выписки авиабилетов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы загрузка была максимальной, но есть факторы, которые связаны с переходом границы, и мы переживаем за наших пассажиров", - отметил Хайруллаев.

Между тем, в минувшем году посольство Таджикистана в Москве заявляло, что заграничные паспорта граждан Таджикистана, пребывающих временно в РФ, предыдущего образца продлеваются до 1 июля 2016 года и только на один год – до 1 июля 2017 года.

Таким образом, сроки продленных паспортов таджикских мигрантов, которые все это время находятся в России, уже истекли: те из них, кто не заменил старые загранпаспорта на новые, биометрические, должны обратиться в посольство РТ в РФ или в генконсульства в других городах для получения сертификата о возвращении в Таджикистан – иначе они покинуть территорию Росси не смогут.

В МИД Таджикистана «АП» сообщили, что ведомство также приостановило процедуру продления загранпаспортов старого образца, перестав их вовсе печатать.

Внутри республики сегодня выдаются только биометрические загранпаспорта. «Однако все паспорта прежнего образца синего цвета будут пригодны до окончания срока действия, без каких-либо продлений», - отметили в МИД.

Напомним, стоимость биометрического паспорта в Таджикистане, который будет подготовлен в течении 15 дней, составляет 75 долларов плюс 100 сомони госпошлина. Те, которые будут изготовлены за 7 дней будут стоит 150 долларов плюс та же сумма госпошлины, а тем, кто хочет их получить за два дня придется раскошелиться на 225 долларов (плюс 100 сомони).

Для сравнения, в Кыргызстане стоимость биометрического паспорта составляет 6 долларов, в Казахстане - 26 долларов.

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