Продолжается приём заявок на участие в престижном Республиканском конкурсе «Бренд года».

Приём заявок стартовал 19 сентября и, по данным «Национального патентно-информационного центра Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, он завершится 6 ноября.

«Бренд года» - это профессиональный конкурс в сфере брендинга в Таджикистане. Основной целью данного конкурса является выявление и поощрения успешных брендов, а участие в конкурсе улучшит имидж компании.

Итоги конкурса «Бренд года» будут подведены в начале декабря нынешнего года, с участием предпринимателей, представителей международных и отечественных организаций.

Бренд года. Будь наряду с лучшими!

Подробности на сайте: http://brandisol.tj/ru/

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