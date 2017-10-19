С началом учебного года в Душанбе серьезно ухудшилась ситуация на общественном транспорте. Утром и вечером в «часы пик» уехать, даже с конечных остановок равносильно большому везению.
В начале сентября мэр города Душанбе Рустам Эмомали хотел обратиться в правительство с предложением перенести начало времени занятий в высших и профессиональных учебных учреждениях города Душанбе на 9.00. Это, по его мнению, могло бы разгрузить общественный транспорт в «час пик», когда утром работающие граждане и студенты выезжали одновременно. К слову в эти часы на улицы Душанбе практически одновременно выходят около 108 тысяч человек.
Но как нам стало известно, такого разрешения получено не было.
Не знаем, изменило бы это реально ситуацию, но очевидно, что что-то менять однозначно нужно.
Длинные очереди пассажиров, ждущих городской транспорт можно увидеть в любом конце города. Ситуация ухудшилась еще и из-за того, что мэрия столицы запретила работать 3-х сомоновым такси, а Минобразования не разрешает студентам пользоваться личными авто.
И как выяснилось, теперь транспорта катастрофически не хватает.
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Фарух1
Во времена СССР я с гипрозема в аэропорт пешком ходил, а сейчас вижу школьники даже в маршрутку не хотят садится, поддавай 3-х сомонавое такси. Так я и сейчас с Ослиных ушей на работу к Вефа центру пешком иду туда и обратно, однако дети соседи стоят на повороте кинотеатра Ватан и ждут автобус или такси что бы добраться до школы рядом с дом печатью. Никакого количества транспорта не хватит для школьников, это не в городе переделывать надо что-либо, а в мозгах родителей которые отправляют детей в другие районы учиться. Переезжайте ближе к школе или учитесь в своем районе, а нет, так пусть все так и будет и даже хуже. Все зависит от нас самих, а не от мера города. Что он нам построит трех этажные дороги или еще автобусов добавит, итак их уже слишком много. Ходите пешком или на велосипеде и экономично и здоровья больше.
Kandhorov Rafik2
зачем это здесь написали? Какая польза от этой публикации может быть? Ни с кем из тех кто решает вопросы не встретились. Просто сотрясение воздуха. Никто из серьезных людей там этим не занимаются видимо
tajikboy20042
Откройте Uber в Таджикистане или Lyft.
Удобно и самое главное дешево!!!!
Ой подумаешь простые человечки часами ждут транспорта на работу/учебу и потом домой. Зато дармоеды-чиновники на дорогих тонированных авто за счет честных налогоплательщиков катаются по городу и теперь без пробок