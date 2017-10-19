Житель Таджикистана неадекватно отреагировал на просьбу полицейских показать документы и избил одного из них. Инцидент произошел вечером 18 октября на 2‐й Рейсовой улице на западе Москвы, передает телеканал "360".

По данным телеканала, во время проверки документов 32-летний мужчина не реагировал на замечания, а когда его попытались задержать, набросился на полицейских с кулаками.

Он несколько раз ударил по лицу 28-летнего сержанта полиции, которому позже пришлось обратиться за медицинской помощью.

Телеканал отмечает, что за избиение сотрудника правоохранительных органов гражданину Таджикистана грозит штраф. По факту произошедшего ведется служебная проверка.