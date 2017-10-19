Внешнеторговый оборот Таджикистана постепенно восстанавливается. Сокращение товарооборота на 0,9% по итогам первых трех кварталов уже не выглядит таким угрожающим, как 17-процентное падение в начале года.

Внешнеторговый оборот Таджикистана за девять месяцев нынешнего года составил 2 миллиарда 868 миллионов долларов, что на 0,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров в январе-сентябре этого года осуществлен на 901 миллион долларов, что на 34% ($228 млн) больше объема трех первых кварталов 2016 года.

Импорт продукции за девять месяцев этого года произведен на сумму 1 миллиард 967 миллионов долларов. Это на 11,5 процентов ($255 млн) меньше объема января-сентября 2016 года.

Внешнеторговый оборот Таджикистана за счет сокращения импорта за последние два года упал почти на 1,3 миллиарда долларов. Среднемесячный объем импорта снизился почти в два раза - с 358 миллионов долларов в пиковом 2014 году до 185 миллионов долларов в начале этого года.

За первые же три квартала этого года среднемесячный импорт республики вырос до 218 миллионов долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана с начала этого года являлись Россия и Казахстан.

Объем таджикско-российского товарооборота в январе-сентябре этого года составил более 672 миллионов долларов, что на 12% меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Размер же таджикско-казахского торгового оборота составил около 582 миллионов долларов. Это на 27% больше объема января-сентября 2016 года.

Тем временем, продолжается падение таджикско-китайского двухстороннего товарооборота: за три квартала нынешнего года его размер упал почти на 40 процентов, составив всего чуть более 425 миллионов долларов.

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