Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об упразднении холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» - госмонополиста в сфере переработки и экспорта хлопка, а также продукции из него. Документ опубликован на сайте Norma.uz.

Ликвидацией компании займется спецкомиссия во главе с вице-премьером, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым. В нее также вошли министры экономики, внешней торговли, финансов и юстиции, глава «Узпахтасаноатэкспорта» Акмал Камалов, руководители компаний из состава холдинга, председатели Совета фермерских хозяйств, Госкомитета по содействию приватизированным предприятиям и другие — всего 13 человек. Комиссия должна за 15 дней подготовить предложения по дальнейшей организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности страны.

Комментируя данную новость, источник «Ферганы» из Ташкента отметил, что пока в ней больше вопросов, чем ответов. «Видимо, власти хотят создать более свободный рынок хлопка внутри страны. Но при чем тут ликвидация «Узпахтасаноатэкспорта» — непонятно. Что будет вместо него — также неясно. В самом указе ничего не объясняется», - сказал он, добавив, что навязанный фермерским хозяйствам госзаказ на хлопок пока никто не отменял.

Напомним, компания «Узпахтасаноатэкспорт» была создана в октябре 2015 года указом ныне покойного президента Ислама Каримова. В состав холдинга вошли АО «Узпахтасаноат», АО «Узпахтаэкспорт» и АО «Узпахтаёг». Создание монополиста тогда объяснялось «требованиями мирового рынка», необходимостью повысить качество хлопковой продукции и привлечь иностранные инвестиции. Нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев не раз критиковал руководство холдинга за плохую работу по модернизации отрасли и реализации инвестиционных проектов, в том числе по созданию центров по переработке хлопка-сырца, отмечает «Спутник».

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна, и пятое – по его экспорту. Ежегодно в стране выращивается около 3,5 тысячи тонн хлопка-сырца, производится 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна. Хлопок собирается в основном вручную с использованием принудительного труда.