Таджикский спортсмен Шахриёр Даминов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по гребле на байдарках, который завершился в китайском Шанхае.

Таджикистан на этих соревнованиях представили гребцы Шахриёра Даминов, Нурмухаммади Тоир, Зоирджон Набиев, Абдурахмон Абдурахимов среди взрослых и Зумрад Пирназарова - среди молодежи.

Как сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета РТ, единственную медаль в составе сборной Таджикистана завоевал Шахриёр Даминов: на дистанции 1 тыс. метров он показал результат 3:57:758.

Всего в финальной части на указанной дистанции стартовали 9 гребцов. Первое место занял узбекский спортсмен Вадим Менков с результатом 3:57:388, а третье – китайский гребец Пенгфей Женг (3:58:786).

Еще трое гребцов из Таджикистана - Нурмухаммади Тохир, Зоирджон Набиев и Зумрад Пирназарова сумели пробиться в финальную часть турнира.