Международный аэропорт Душанбе зафиксировал 960 рейсов, которые в течение девяти месяцев этого года осуществлялись с задержками. В аналогичном периоде прошлого года задержанных рейсов было 747.

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В столичном аэропорту отмечают, что подавляющее большинство случаев задержек в этом году (644 рейсов), происходили в связи с опозданием воздушных судов из других аэропортов.

Кроме того, 182 случая задержек рейсов связываются с «вмешательством авиакомпаний (замена самолета и экипажа, дополнительная регистрация, изменение маршрута полетов)».

Еще 55 рейсов были перенесены на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий, а 18 – из-за прочих обстоятельств.

В сообщении не уточняется, преимущественно полеты каких-именно авиакомпаний осуществлялись с опозданиями. 

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Столичный аэропорт за  три квартала этого года обслужил более 955 тысяч пассажиров, что на 103 тысяч больше показателя аналогичного периода 2016 года.

Права на выполнение пассажирских перевозок на таджикском рынке в настоящее время располагают 15 авиакомпаний, две из которых являются местными – «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».

К иностранным авиакомпаниям, имеющие в Таджикистане свои представительства, относятся «Оренбургские авиалинии», «Уральские Авиалинии», «Сибирь», UTair (все Россия), Avia Traffic Company и  Air Manas (обе Кыргызстан), Fly Dubai (ОАЭ), Turkish Airlines (Турция), China Southern Airlines (Китай), Asman Airlines (Иран),  Kam Air (Афганистан), «Эйр Астана» (Казахстан), Uzbekistan Havo Yullary (Узбекистан).