Увязка ислама с идеологией терроризма побуждает исламский мир к еще более тесному сплочению, что может сыграть значительную роль в ослаблении напряженности в мире, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«С огромным сожалением приходится констатировать, что отдельные круги, подогревая исламофобские настроения, пытаются увязать ислам с идеологией терроризма. Этот фактор побуждает исламский мир к еще более тесному сплочению. Исламская солидарность может сыграть значительную роль в ослаблении напряженности в мире», – говорится в приветствии президента к участникам международной конференции «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана», пишет Подробно.uz.

Сегодня весь мир стоит перед лицом тревожных вызовов времени, а попытки политизации ислама и радикализации мусульманской молодежи требуют самого серьезного анализа, оценки и подготовки адекватных ответов, отмечает глава государства.

«Мы чтим нашу священную религию как средоточие исконных ценностей. Мы решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто ставит нашу великую веру в один ряд с насилием и кровопролитием. Ислам призывает нас к добру и миру, утверждению в жизни высокого гуманистического начала», – подчеркивает Мирзиёев.

Он отметил, что только совместными усилиями мусульманские страны могут решить важнейшую задачу – сохранить и донести до всей международной общественности такую важную часть духовного наследия наших великих предков, как мусульманские этические нормы, в том числе умеренность, стремление к компромиссу, миру и взаимопониманию.