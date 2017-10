Head of the Shuroi Ulamo (Council of Ulama -- an Islamic council that issues fatwas (religious rulings) and religious guidance to Islamic religious organizations) Saidmukarram Abduqodirzoda has met in Istanbul with Istanbul Mufti Hasan Kamil Yilmaz, according to the Shuroi Ulamo’s official website.

