Начавшийся в среду визит премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в Казахстан проходит на фоне резкого ухудшения отношений между странами. Киргизский президент Алмазбек Атамбаев признал свою неправоту в отношении казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева. Однако ситуация остается сложной: Астана по-прежнему не пропускает киргизские грузы, блокируя их на госгранице. Наблюдатели полагают, если покаяние Атамбаева не впечатлит Астану и ситуация с грузами на границе не изменится, то Бишкек может привести в исполнение свою угрозу, прозвучавшую накануне, и слить воду из Кировского водохранилища. В таком случае приграничным с Киргизией районам Казахстана угрожает дефицит воды, пишет "Независимая газета".

Ситуация на границе Киргизии и Казахстана остается напряженной. У пропускных пунктов вдоль трассы выстроились километровые очереди машин и сотни людей, пытающихся попасть на сопредельную сторону. Но динамика который день крайне низкая. Киргизская сторона обвинила Казахстан в блокировании границы.

Но, по заявлению казахстанской погранслужбы, количество лиц, пересекающих границу с киргизской стороны, не уменьшилось, а увеличение времени прохождения границы связано с проведением плановой пограничной операции. Киргизские предприниматели обратились к правительствам двух стран с просьбой не смешивать политику и экономику. В Астане утверждают, что ужесточение пограничного режима никак не связано с недавними выпадами Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева. А связано это исключительно с борьбой с серым киргизским экспортом. В качестве другого аргумента казахстанские инстанции называют несоответствие киргизской продукции параметрам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно поэтому Астана перестала принимать молочную продукцию из соседней страны. Таким образом, казахстанская сторона развела политику и экономику.

Бишкек в ответ тоже не стал смешивать политику с экономикой, объяснив, что воду из Кировского водохранилища необходимо сбросить для быстрого проведения ремонтно-восстановительных работ на плотине и водоводах. Естественно, формально очереди на казахстанской границе и ремонт плотины никак друг с другом не связаны. Но киргизская сторона на всякий случай официально уведомила казахстанскую о готовящихся действиях и полном опорожнении водоема, рассчитанного на 550 млн куб. м.

Кировское водохранилище расположено в Таласской области Киргизии на границе с Казахстаном. Его основная функция – орошение земель в обеих республиках в летний засушливый период. Если спустить воду сейчас, то к весне водохранилище не успеет наполниться, и, соответственно, территории, находящиеся ниже по течению реки Талас – а это земли Казахстана, – столкнутся с жесткой нехваткой воды со всеми последствиями.

«Казахстанские дежурные службы переведены на усиленный режим работы и держат руку на пульсе», – сообщил представитель КЧС МЧС Казахстана Руслан Иманкулов. По его словам, с технической точки зрения спуск воды ничем Казахстану не угрожает, так как вода будет уходить со скоростью 100 куб. м в секунду, а казахстанское русло рассчитано на принятие воды со скоростью около 200 куб. м в секунду. «Пока серьезного ничего не ожидается. В любом случае все областные госорганы оповещены и все соответствующие подготовительные работы проведены», – уточнил Иманкулов.

Эксперты называют спуск воды из Кировского водохранилища не иначе как реакцией Киргизии на действия Казахстана. Однако негативные последствия происходящего Бишкек ощутит раньше, чем Астана. Представитель киргизского оппозиционного движения «Жаны муун» («Новое поколение») Адиль Турдукулов считает, что ответная мера уходящего президента Атамбаева в виде внепланового сброса воды из Кировского водохранилища может обернуться дальнейшей эскалацией напряженности между двумя странами. «Впереди зима и нехватка продуктов первой необходимости, включая муку, ГСМ. Стоит ожидать выдавливания наших мигрантов из Казахстана, тупик на границе. Блокировка работы ЕАЭС в таком двустороннем формате осложнит и без того непростую социально-экономическую ситуацию в Киргизии», – сказал «НГ» Турдукулов. Менее чем через полтора месяца, когда Атамбаева на посту президента Киргизии уже не будет, выправлять положение предстоит новому главе республики Сооронбаю Жээнбекову. Ему не обойтись без поисков конкретного виновника в казахстано-киргизском кризисе – таковы особенности местной региональной политики. «У Атамбаева – гарантии безопасности. Так что единственным вариантом становится отставка премьера Сапара Исакова, который будет объявлен виновником чрезвычайной ситуации. С другой стороны, Жээнбеков извлечет дивиденды: разорвав пуповину с Атамбаевым и правящей Социал-демократической партией (СДПК), он тем самым продемонстрирует свою независимость и силу. Только на таких условиях Астана будет иметь дело с новым президентом. Этого ли хотел Атамбаев?» – отметил Турдукулов.

Впрочем, Назарбаев одним из первых поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах президента Киргизии. Показательно и то, что накануне МИД Казахстана позитивно оценил победу Жээнбекова, «уважительно и ответственно относящегося к соседним государствам» и настроенного на формирование ровных отношений. «Астана подтверждает приверженность укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Бишкеком», – заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Возможно, до открытого конфликта дело не дойдет: и граница будет открыта, и водоем не опустеет. Президент Алмазбек Атамбаев переосмыслил ситуацию в предвыборный период и вчера перед студентами попытался оправдаться: «Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как я, и проблем у него, наверное, больше». Но почему-то тут же вспомнил… олигархов и заявил, что «их задача в другом»: «Видимо, не зря в Казахстане собираются перейти с кириллицы на латиницу – это отрезание от России. На границе с РФ проходят совместные учения военных Казахстана и морпехов США… Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана направлены на развал ЕАЭС», – резюмировал президент.

Удастся ли после этих заявлений президента киргизскому премьеру Исакову разрядить ситуацию, уже просто неизвестно.