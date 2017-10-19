Рабочая группа Кыргызстана и Казахстана в течение 5 ближайших дней разработает «Дорожную карту», сообщает Азаттык.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, данный документ создается «для решения вопросов двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО».

Договоренность о ее разработке была достигнута на встрече глав правительств двух стран в Астане 18 октября. Отмечается, что после после принятия «Дорожной карты» стороны обязуются обеспечить «неукоснительное выполнение достигнутых договоренностей, направленных на недопущение нарушений установленных норм и правил».

Во время встречи премьер-министры двух республик договорились с 00:00 часов 19 октября обеспечить «приоритетный порядок пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автотранспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовых автотранспортных средств».

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. На КПП «Кордай» с казахской стороны были установлены блокпосты, к проверке автотранспорта привлечены вооруженные солдаты.