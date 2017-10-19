Духовный лидер мусульман-исмаилитов всего мира Ага Хан IV удостоен премии Global Leadership Award.

Эта награда вручена ему за значительный вклад в гуманитарное сотрудничество и изменение жизни людей к лучшему, сообщает пресс-служба Организации Ага Хана по развитию.

Почетную награду лидер исмаилитов получил из рук бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

Премия Global Leadership Award ежегодно присуждается людям и организациям, которые внесли значительный вклад в работу ООН для достижения мира и процветания.

До награждения духовный лидер исмаилитов встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Принц Карим Ага-Хан — имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов, он имеет около 15 миллионов последователей в более чем 25-ти странах.

Организация Ага Хана IV по развитию, штаб-квартира которой находится в Париже, была основана Имаматом Исмаилитов в 1967 году.

В настоящее время ее филиалы расположены в Канаде, Великобритании, Швейцарии, Пакистане и Таджикистане.

Фонд Ага-Хана финансирует строительство и открытие в разных странах школ, университетов, учреждает различные гранты для обучения.

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