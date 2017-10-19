Глава кыргызского государства Алмазбек Атамбаев обвинил олигархию Казахстана в ухудшении отношений с Кыргызстаном.
Атамбаев прокомментировал проблемы на кыргызско-казахстанской границе на церемонии вручения президентских стипендий лучшим студентам.
Он выразил сожаление, что мог обидеть своими высказываниями лично Назарбаева, но считает, что в Казахстане многое происходит без ведома руководителя страны, отмечает 24 kg.
По его словам, проблемы на границе с Казахстаном — это попытка отрезать Кыргызстан от России.
И этим, по его заявлению, занимается олигархия Казахстана.
Атамбаев уверен, что президент Казахстана даже не подозревает об этом.
«Казахские миллиардеры держат свои деньги в западных банках, и у них одна задача — угодить Западу, чтобы с ними не поступили, как с семьей Каримова», — сказал Атамбаев.
Он напомнил, что Каримов убрал военную базу США из Узбекистана, поэтому счета его семьи были арестованы.
Задача олигархической власти Казахстана состоит в том, чтобы развалить Евразийский экономический союз, считает Алмазбек Атамбаев.
На это указывают действия властей этой страны, среди которых — недавний отказ от кириллицы, совместные учения казахстанских военных и морпехов США на границе с Россией и другие.
Напомним, старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова находится под арестом. Ее обвиняют в коррупции и создании преступной группы, злоупотребляющей своими властными полномочиями в государственных структурах Узбекистана.
В июле 2017 года прокуратура РУз сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу.
Узбекистан инициировал арест активов группы в 12-ти странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.
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