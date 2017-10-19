Старшая дочь Ислама Каримова Гульнара сейчас находится под арестом.

Глава кыргызского государства Алмазбек Атамбаев обвинил олигархию Казахстана в ухудшении отношений с Кыргызстаном.

Атамбаев прокомментировал проблемы на кыргызско-казахстанской границе на церемонии вручения президентских стипендий лучшим студентам.

Он выразил сожаление, что мог обидеть своими высказываниями лично Назарбаева, но считает, что в Казахстане многое происходит без ведома руководителя страны, отмечает 24 kg.

По его словам, проблемы на границе с Казахстаном — это попытка отрезать Кыргызстан от России.

И этим, по его заявлению, занимается олигархия Казахстана.

Атамбаев уверен, что президент Казахстана даже не подозревает об этом.

«Казахские миллиардеры держат свои деньги в западных банках, и у них одна задача — угодить Западу, чтобы с ними не поступили, как с семьей Каримова», — сказал Атамбаев.

Он напомнил, что Каримов убрал военную базу США из Узбекистана, поэтому счета его семьи были арестованы.

Задача олигархической власти Казахстана состоит в том, чтобы развалить Евразийский экономический союз, считает Алмазбек Атамбаев.

На это указывают действия властей этой страны, среди которых — недавний отказ от кириллицы, совместные учения казахстанских военных и морпехов США на границе с Россией и другие.

Напомним, старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова находится под арестом. Ее обвиняют в коррупции и создании преступной группы, злоупотребляющей своими властными полномочиями в государственных структурах Узбекистана.

В июле 2017 года прокуратура РУз сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу.

Узбекистан инициировал арест активов группы в 12-ти странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.