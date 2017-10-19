В Таджикистане проживает одна из старейших жительниц Центральной Азии. Фотима Мирзокулова из села Дахана джамоата (сельской управы) Шайдан, что в Согдийской области республики, в марте 2018 года готовится встретить свой 125-летний юбилей.

Дети, внуки и правнуки Фотимы-очи хотят провести торжество в кругу семьи, как предписывает закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. О таджикской долгожительнице в материале ИА Фергана.

Это будет тот редкий случай, когда в доме дочери Фотимы Мирзокуловой, 75-летней Рохатой Кабиловой, которая является ее опекуном, соберется огромная семья. Поздравить мать с юбилеем приедут из Ташкента самый младший сын долгожительницы, 58-летний Саксанбой, из разных поселков и городов Согдийской области 63-летний Нематулло и четыре дочери — 86-летняя Ойсулув, 70-летняя Джамила, а также Чинорой и Хуморой, которым за 60.

- Мы не будем приглашать гостей. Во-первых, это законом запрещено, во-вторых, нас самих достаточно, чтобы заполнить весь наш дом. Ведь у мамы 80 внуков, 80 правнуков и 50 праправнуков. Хотя не все из них смогут присутствовать в день рождения бабушки, но если даже половина из них приедет, уже получится более сотни человек, - говорит Рохатой Кабилова.

Дочь богатыря

Таких, как Фотима Мирзокулова, в Центральной Азии остались единицы. Ведь она не просто долгожительница — пенсионерка застала три века (XIX, XX, XXI) и пожила в трех государствах — Бухарском эмирате, СССР и суверенном Таджикистане.

Мы встретились с ней в доме Мухаммада — сына Рохатой и внука Фотимы. Родственники сразу сказали, что интересующие меня вопросы я могу задавать непосредственно бабушке, поскольку она находится в совершенно здравом уме и прекрасно помнит все события своей жизни. У нашей 124-летней героини, действительно, оказалась хорошая память — Фотима-оча рассказала свою историю, не упустив ни одну дату или веху из автобиографии:

В Таджикистане с населением 8,5 млн, по официальным данным, проживают 80 человек, возраст которых превышает 100 лет (один долгожитель на 100 тысяч населения), в том числе 50 женщин и 30 мужчин. В Узбекистане, по данным фонда «Нуроний», на начало 2015 года проживало 8,7 тысяч перешагнувших столетие граждан (27 долгожителей на 100 тысяч населения). В марте 2015 года в возрасте 134 лет ушла из жизни старейшая жительница не только республики, но, возможно, планеты, Тути Юсупова. В Казахстане на конец 2016 года насчитывалcя 571 человек, перешагнувший столетний рубеж (3 долгожителя на 100 тысяч населения). Самой известной долгожительницей в Казахстане была Сахан Досова, которая родилась в 1879 году в Семее, а умерла в 2009 году в возрасте 130 лет. В Кыргызстане, по данным Национального комитета статистики, проживают 280 граждан, возраст которых перевалил за 100 лет — 184 женщины и 96 мужчин (4,6 долгожителя на 100 тысяч населения). Жительница Ошской области, 132-летняя Айша Атабаева претендует на звание старейшего человека на планете.

- Я родилась 13 марта 1893 года в селе Боштол Аштского района. Оно находится рядом с нынешним селом Кахрамон, где родился Герой Советского Союза Туйчи Эрджигитов. Кстати, я его хорошо знала в своей молодости. Мои родители были простыми крестьянами, всю жизнь работали на поле. Отца звали Бозоркул-полвон (полвон - «богатырь» в переводе с таджикского. – Прим. «Ферганы») , он и был здоровым, как богатырь. Когда мне было 20 лет, вышла замуж за Ахмадали — тоже простого крестьянина. С ним мы прожили до 1941 года, — до того, как его отправили на фронт. Тогда у меня на руках были сын Рузибой — он умер несколько лет назад в 86-летнем возрасте — и дочка Ойсулув 1932 года рождения. Когда Ахмадали мобилизовали на войну, Мой третий ребенок — дочка Рохатой — родилась уже без отца, - рассказывает долгожительница.

Через некоторое время Фотима получила известие о том, что ее муж пропал без вести. Десять лет ждала она возвращения Ахмадали, но о нем не было никаких вестей.

- Времена были тяжелые. Близкие люди настаивали на том, чтобы я вышла замуж и создала новую семью. Моим вторым мужем стал Махкамбой Мирзокулов, с которым мы прожили 36 лет. Мы поженились, когда мне было 58, а мужу — 72 года. У нас родились еще пятеро детей. Самого младшего сына я родила в 66 лет. Мужу тогда было 80 лет. Назвали мы его Саксанбой («саксан» в переводе с узбекского «восемьдесят», а «бой» - уменьшительно-ласкательный суффикс. – Прим. «Ферганы») . Так и записан в паспорте — Саксанбой Мирзокулов. Но чтобы избежать насмешек людей, мы стали называть его Иззатулло... Тридцать лет тому назад умер мой Махкамбой. С тех пор я живу со своими детьми и внуками, - говорит Фотима Мирзокулова.

Секрет долголетия

По словам Мухаммада, внука Фотимы Мирзокуловой, его бабушка до последних лет занималась домашним хозяйством и работала в саду — сажала семена, пропалывала грядки, поливала огород, собирала выращенный урожай.

- Бабушка всегда позже всех ложилась и раньше всех вставала. Помню с детстве, когда просыпался, видел бабушку уже посреди огорода. Наверное, ее долголетие также связано с нашей необыкновенной горной природой и чистой родниковой водой, которая протекает прямо через наш двор. Ведь, не зря говорят, что вода — это источник жизни, - отмечает Мухаммад.

Дополняя слова сына, мать Мухаммада Рохатой Кабилова говорит, что Фотима-оча любит выращивать цветы. Многие цветы в их дворе посажены ее руками. Сейчас она уже не может заниматься хозяйством, но до последнего времени старушка работала во дворе и ухаживала за домашними животными.

- Мы всегда держали у себя дойную корову, и у нас был своего рода цех по переработке молока — делали кефир, айран, курут (соленый сыр, высушенный в виде шариков. – Прим. «Ферганы») , сливочное масло, сыр. Мама ела в основном домашние продукты, редко употребляла химические лечебные препараты. Самое главное, мама всегда была спокойной, никогда не ругалась, не обзывала нас либо соседей плохими словами. Она никогда никого не обижала и не совершала зла.

Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала. Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие. Но участвовала в жизни страны. Например, она строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах, который прокладывали методом хашара. Я думаю, что благородство и спокойный характер мамы являются причинами ее долголетия, - полагает Рохатой.

Как я не старался выпытать у Фотимы Мирзокуловой, чего ей не хватает, на что жалуется, чем недовольна — так ничего и не выпытал. Старушка сказала, что жизнью не обижена, благословила нас и пожелала дожить до ее возраста.

- Сейчас мне уже ничего особенного не хочется. Все то, о чем мечтала, у меня есть. Слава Богу, всё у нас хорошо. Теперь хочу только одного — умереть легко, когда придет мой час, - сказала Фотима-оча на прощание.