Теведущая, главный редактор журнала LʼOfficiel Russia Ксения Собчак 18 октября объявила, что намерена выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. О том, что Собчак может пойти в президенты, говорили последние полтора месяца — однако телеведущая до последнего называла эту информацию слухами. О том, какой будет программа Собчак и кто войдет в ее штаб, пока достоверно известно немногое: ясно, например, что консультировать ее собирается политтехнолог Виталий Шкляров, соавтор успеха оппозиционных кандидатов на выборах муниципальных депутатов в Москве. «Медуза» рассказывает, как происходило выдвижение Собчак и что известно о ее кампании.

Образ современной молодой женщины

Впервые информация о том, что телеведущая Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, появилась 1 сентября 2017 года. «Ведомости» написали, что администрация президента ищет женщину для участия в кампании и рассматривает Собчак среди нескольких других кандидатур как возможного спарринг-партнера Владимира Путина. «Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — писало издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента (АП). Источники «Медузы» подтверждают, что внутриполитический блок АП действительно собирал предложения от близких экспертов по поводу того, кто мог бы исполнить женскую роль на выборах.

Сама Собчак после выхода материала возмутилась в инстаграме, что журналисты «не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий» от нее. «Я человек независимый и ни с какой „апэшечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь, — заявила она. — Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один — унылое говно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное участие женщины в выборах президента, сказал в то время, что «в Кремле об этом не думали».

Тем не менее тема выдвижения Собчак на президентских выборах продолжала обсуждаться; через несколько дней Путин прокомментировал эту информацию словами «ну ради бога». Он заявил, что с уважением относится к отцу Ксении Анатолию Собчаку, считает его выдающимся деятелем современной российской истории, «но когда речь идет, чтобы баллотироваться в президенты, такие вещи личного характера не могут сыграть никакой существенной роли» (Путин начинал политическую карьеру в администрации Собчака, который тогда был руководителем Санкт-Петербурга). Путин добавил, что в случае выдвижения результат Собчак, как и других кандидатов, будет зависеть от того, как она построит свою кампанию. «Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах», — заверил Путин.

Спустя две недели появилась информация, что Собчак ищет руководителя для своего предвыборного штаба. Среди прочего назывались кандидатуры гендиректора телеканала «Дождь» (на котором работала Собчак) Натальи Синдеевой, создателя фонда «Спид.Центр» Антона Красовского, журналиста Романа Супера, бывшего руководителя правозащитного отделения «Открытой России» Марии Бароновой и бывшего главреда «Дождя» Михаила Зыгаря. Никто из них официально не подтверждал, что Собчак к ним обращалась. Русская служба Би-би-си со ссылкой на людей, которым Собчак предлагала этот пост, написала, что идею выдвинуться в президенты ей подсказали в администрации президента — проект ей понравился, но бюджета Собчак не выделили. «При встрече она рассказывает, какая это важная история, что женщина поборется за президентский пост, как это важно для развития страны, — говорил собеседник Би-би-си. — При этом Собчак подчеркивает, что ее кампания не должна быть политической».

«Я слышу только от журналистов о своем якобы выдвижении. Лично я ничего подобного никому не говорила, — заявила в ответ Собчак. — Слухи о моем выдвижении — провокация и очередная попытка дискредитации». Она связывала подобные новости с «провокацией, связанной с другим проектом». «У меня есть проект, он журналистский, но связан с политикой тоже», — отметила она, добавив, что обсуждала его с Синдеевой. Позже она подтвердила, что действительно общалась с некоторыми известными людьми, «но не только с этими и на другую тему» — для ее нового «большого и важного» проекта. «Сейчас есть риск, что он может вообще не состояться по причине того, что ситуация вокруг меня крайне обострилась», — говорила она. Издание The Bell предполагало, что речь идет о политическом телешоу к выборам; источники «Медузы» предполагали, что это может быть запуск собственного канала на ютьюбе.

Мария Карпухина / «Дождь» Ксения Собчак дает интервью гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой после объявления о своем выдвижении в президенты, 18 октября 2017 года

Людоеды и марионетки

Критически на новости о выдвижении Собчак отреагировал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который сам ведет президентскую кампанию (государство не планирует пускать его на выборы как минимум до 2028 года из-за судимости по делу «Кировлеса» — об этом, в частности, заявляла глава Центризбиркома Элла Памфилова). Навальный говорил, что «Собчак, являясь человеком очень ярким, узнаваемым и привлекательным», придерживается «довольно людоедских взглядов на политику и экономику». Навальный отметил, что «судя по тому, как она интересничает, манерничает, она все-таки хочет баллотироваться», — и призвал Собчак не участвовать в «довольно омерзительной кремлевской игре под названием „Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание“». Руководитель кампании Навального Леонид Волков, в свою очередь, написал про выдвижение Собчак: «То, что казалось сначала недоразумением, а потом шуткой, стремительно становится фактом» — и добавил, что «это будет очень глупая история». (Алексей Навальный еще в начале июня 2017-го — перед тем, как дать телеведущей интервью на «Дожде», — заметил, что «у кого президентские амбиции, так это у Ксении Собчак».)

Собчак в ответ на критику Навального заявила, что придерживается умеренных право-либеральных взглядов, а не «людоедских», сообщила, что не является «марионеткой», и отметила: об ее участии в президентских выборах в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться».

Отказаться от «договорного матча» Собчак призвал и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из России в Лондон. Он пояснил, что такое ничем хорошим не заканчивается и она «делает легитимным Путина и сбивает Алексея Навального». Бизнесмен привел в пример миллиардера Михаила Прохорова, который участвовал в президентских выборах и им «поманипулировали». «Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду на ***, если ты это сделаешь. Пожалуйста, не делай этого», — заявил Чичваркин. «Да пошел ты сам на ***», — ответил за Собчак ее муж, актер Максим Виторган. За Собчак вступился и музыкант Сергей Шнуров, написавший стихотворение про «вроде как бы демократов» Навального и Чичваркина в инстаграме(а в день выдвижения Собчак «Ленинград» выпустил клип на песню «Кандидат» со словами «Далеки от народа все эти — что Навальный, что Путин, что Трамп»).

10 октября вышло интервью Собчак журналу Glamour о «редакторских буднях и президентских амбициях», где ее выдвижение обсуждалось практически как решенный вопрос. На вопрос главного редактора Glamour Маши Федоровой «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?» Собчак отвечает: «Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет. Просто я именно такой человек — как торт „Муравейник“. Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь».

В заголовок интервью была вынесена цитата «Ксения Собчак президент — это стеб. Арт-проект очень высокого уровня». В октябре же появилась новость о том, что Собчак встречалась с Владимиром Путиным. Встреча прошла в рамках подготовки фильма о жизни и карьере Анатолия Собчака, который она снимает по случаю 80-летия со дня его рождения (хотя дата уже прошла — Собчак родился 10 августа). «Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме», — отметила ее мать Людмила Нарусова.

Собчак примет участие в выборах впервые. Политикой она начала активно заниматься во время протестных митингов зимы 2011 — весны 2012 года: выступала на акциях, была оштрафована на тысячу рублей за протестные гуляния после событий 6 мая; в июне 2012-го в ее квартире прошел обыск. При этом Собчак призывала не пытаться сменить власть. «Самое главное — влиять на власть, а не бороться за власть», — заявлялаона на одном из митингов. За несколько лет до этого, в мае 2006 года, Собчак, которая в тот момент была ведущей реалити-шоу «Дом-2», объявила о создании молодежного движения «Все свободны», пояснив, что «борьба за права может быть веселой», однако никакого продолжения эта инициатива не получила.

Собчак против всех

О своем выдвижении Собчак сообщила в письме, которое было опубликовано на сайте «Ведомостей» вечером 18 октября. В нем она пишет, что участие в выборах — лучший из легальных способов показать свое несогласие и игнорировать их нельзя, даже если Навального не зарегистрируют. По словам Собчак, она хочет выступить своеобразной графой «против всех», чтобы за нее голосовали все, кто против Путина, лидера «Яблока» Григория Явлинского, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и прочих традиционных участников президентских выборов. Собчак пообещала использовать выборы как площадку для агитации и рассказывать о том, как плоха ситуация в стране, широкой аудитории — не только тем, кто подписан на телеканал «Дождь» и смотрит новости на ютьюбе.

По адресу веб-страницы, на которой опубликовано обращение Собчак, видно, что она датирована 30 сентября. Доменные адреса, связанные с кампанией (в том числе адрес, по которому находится официальный сайт кандидата «Собчак против всех»), были зарегистрированы11 октября. Тогда же зарегистрирован сайт sobchak2024.com, с которого стоит переадресация на «Собчак против всех».

Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов в ответ на вопрос «Медузы», касающейся даты в адресе веб-страницы, сказал, что не может «ничего ни подтвердить, ни опровергнуть». Он также отказался комментировать информацию о том, что в кампании Собчак принимает участие Демьян Кудрявцев, член совета директоров издания (его семья владеет «Ведомостями»).

О том, что Кудрявцев помогает Собчак, «Медузе» рассказал источник, участвующий в кампании телеведущей; писали об этом и другие СМИ (например, The New Times и «Дождь»). Сам Кудрявцев в разговоре с «Медузой» днем 18 октября — еще до того, как было опубликовано обращение в «Ведомостях», — заявил, что к штабу отношения не имеет, а имеет «дружеские отношения только с самой Ксенией Собчак». Вечером 18 октября он снова сказал «Медузе», что «не будет участвовать» в президентской кампании Собчак.

Собеседник «Медузы», близкий к кампании, также рассказывал, что в ней участвует спонсируемая Михаилом Ходорковским «Открытая Россия», однако пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар заявил, что это не так. «Мы никак не вовлечены в потенциальное выдвижение Собчак в президенты, — сказал Дбар. — Если кто-то из наших сотрудников или активистов захочет в этом участвовать, то условия будут те же, что и в случае с проектом Навального: мы не против, участвуйте, но от своего имени». Сам Ходорковский в твиттере сообщил, что в видеообращении Собчак «что-то есть» и она «может помочь понять людям суть „выборов без выбора“».

Алексей Навальный и глава его президентского штаба Леонид Волков сейчас находятся под арестом — за призывы к участию в незаконной акции протеста. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и глава его московского штаба Николай Ляскин не ответили на звонки «Медузы».

Журналист Михаил Зыгарь, которого собеседники «Медузы» продолжают связывать со штабом Собчак, также заявил, что не имеет никакого отношения к кампании. Журналист Антон Красовский, возглавлявший президентский штаб Михаила Прохорова в 2012 году, сообщил, что готов поддержать Собчак в любом качестве. «Если я правильно понимаю принцип этой кампании, это кампания призыва, а не договорняка, — сказал Красовский „Медузе“. — Это история про то, что „а давайте вы, кто хотите, присоединяйтесь ко мне, мы там договоримся: хотите, работайте фуллтайм, хотите, просто поддерживайте“. Я со своей стороны говорю: я поддерживаю Ксению Анатольевну, и все, что от меня зависит, чтобы она красиво прошла выборы, я сделаю».

Несколько СМИ также сообщили, что работать в штабе Собчак будет Виталий Шкляров — политтехнолог, который работал в США с участником демократических президентских праймериз Берни Сандерсом, а также консультировал созданный бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым штаб «Объединенных демократов» на выборах муниципальных депутатов в Москве в сентябре 2017 года (в итоге «Объединенным демократам» удалось получить больше четверти мандатов). Шкляров подтвердил The Bell, что будет участвовать в кампании Собчак. В коде сайта Собчак обнаружились адреса сайта, который «Объединенные демократы» использовали в ходе кампании. Глава штаба Гудкова Максим Кац сообщил, что представители штаба «обсуждают продажу лицензии на использование системы», которая использовалась на выборах муниципальных депутатов, однако отметил, что они готовы взаимодействовать только с «независимыми от Кремля кандидатами», а «по заявлению [Собчак] такого впечатления не складывается».

Сейчас Ксения Собчак ведет на телеканале «Дождь» ток-шоу «Собчак живьем» и работает главным редактором журнала LʼOfficiel. Как она будет совмещать журналистскую деятельность с политической, пока неизвестно. Телефоны гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой вечером 18 октября не работали. Источник в LʼOfficiel рассказал «Медузе», что Собчак еще днем 18 октября, до публикации своего заявления, предупредила редакцию, что увольняться не собирается.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала «Медузе», что пока не может назвать имена людей, которые войдут в предвыборный штаб. Она сообщила, что эта информация будет объявлена на пресс-конференции во вторник, 24 октября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «Ксения — талантливый человек», который «полностью подходит под положение нашей Конституции» и «за последние годы набрался опыта, причем в самых разных областях», но «если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта». «Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей, — сказал он „Дождю“. — Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике».

Сразу после объявления о выдвижении Собчак дала интервью каналу «Дождь», на котором она работает. В частности, она сообщила, что если кандидатуру Алексея Навального зарегистрируют, «мы с ним поговорим, [и] я снимусь в его пользу». По данным «Левада-центра» от августа 2017 года, антирейтинг Собчак составлял 8 процентных пунктов — на один меньше, чем у Навального.