Жанр: фантастика, боевик, триллер

Страна: США

Режиссёр: Дин Девлин

В ролях: Джерард Батлер, Джим Стёрджесс, Эбби Корниш, Александра Мария Лара, Дэниэл Ву, Эухенио Дербес

Уже в прокате в Душанбе: 19 октября смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 235-00-25, 98-888-58-01.

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.