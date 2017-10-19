КНДР пригрозила нанести «невероятный удар» в ответ на совместные учения Южной Кореи и США. Соответствующее заявление распространило северокорейское агентство ЦТАК, пишет Медуза.

«США сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. Они должны понимать, что столкнутся с невероятным ударом в неожиданное время», — говорится в заявлении.

Совместные учения США и Южной Кореи начались 16 октября у побережья Корейского полуострова. Подобные учения проводятся дважды в год и каждый раз вызывают негативную реакцию со стороны КНДР.

КНДР в начале сентября провела шестые испытания ядерного оружия в своей истории. Кроме того, за последнее время Северная Корея резко увеличила количество ракетных испытаний, а также пригрозила нанести удар по острову Гуам, принадлежащему США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступая в ООН в сентябре, пообещал полностью уничтожить КНДР в случае угрозы Соединенным Штатам или их союзникам. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ответ назвал Трампа «слабоумным стариком».