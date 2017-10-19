Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – 27-летний Айсултан – уволился с поста исполняющего обязанности вице-президента национальной Федерации футбола (ФФК), сообщила сегодня пресс-служба организации. Айсултан Назарбаев ушел из ФФК по собственному желанию в связи с продолжением обучения, уточняет BNews.kz. Где именно он учится, в сообщении не указано.

Младший внук президента получил должность в Федерации футбола Казахстана в феврале этого года. Айсултан должен был курировать ее связи с ФИФА, УЕФА и Национальными ассоциациями. Ранее он не раз критиковал работу Федерации футбола, в частности ее экс-руководителя Ерлана Кожагапанова, а также заявлял о готовности возглавить организацию, пишет Фергана.

Айсултан Назарбаев — второй сын дочери президента Дариги Назарбаевой и его бывшего опального зятя Рахата Алиева, который скончался в австрийской тюрьме. Айсултан окончил Американскую международную школу в Вене и Королевскую военную Академию Sandhurst в Кемберли (Великобритания). В 2012 году в звании лейтенанта он поступил на службу в Главное разведывательное управление министерства обороны Казахстана. С детства увлекался футболом, играл в молодежных командах «Челси» (Айсултан утверждал, что пробыл там два-три месяца), «Портсмут», а также за дубль клуба «Астана».

Женат на дочери Кайрата Боранбаева — первого руководителя казахстанско-российского СП «КазРосГаз», владеющего футбольным клубом «Кайрат» (Алма-Ата) и франшизой McDonald's в Казахстане. По информации «Азаттык» (киргизская служба Радио «Свобода»), Боранбаев до прихода нового руководства входил в состав исполнительного комитета ФФК (с 28 ноября 2016 года ее возглавляет Сеильда Байшаков).

В сентябре этого года на странице Айсултана Назарбаева в Facebook появилось сообщение о том, что он намерен создать фонд для борьбы с наркоманией. Там также говорилось, что сам он проходил лечение от наркозависимости.

Американский кабельный спортивный канал ESPN в связи с этим выпустил новость под заголовком «Вице-президент Федерации футбола Казахстана Айсултан Назарбаев признался, что он борется с наркозависимостью». В комментарии телеканалу внук Назарбаева заявил, что футбол может сыграть «фантастическую роль» в социальной адаптации бывших наркоманов. «Футбол – самая большая семья в мире, он может объединить всех, кто нуждается в этом и спасти так много людей, не только в Казахстане, но и по всей планете», - добавил он.

Напомним, что старший брат Айсултана Нурали Алиев в августе этого года возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана.