В Самаркандской области Узбекистана общественные активисты будут следить за проведением свадеб и семейных торжеств. Соответствующее постановление областного Кенгаша (совета) народных депутатов опубликовало издание «Самаркандский вестник». Депутаты таким образом решили бороться с пышными свадьбами, следуя курсу, который был задан еще покойным президентом Исламом Каримовым и поддержан нынешним главой государства Шавкатом Мирзиёевым, пишет ИА Фергана.

Согласно принятому документу, в области появятся специальные комиссии из числа активистов с многолетним стажем и ветеранов труда, которые будут контролировать организацию мероприятий. Им также придется вести разъяснительную работу среди людей, «не признающих общественное мнение по проведению свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов», обсуждать эти вопросы в махалле (местной общине), в трудовом коллективе и принимать «соответствующие меры».

Кроме того, депутаты рекомендовали профильным чиновникам тщательно изучить содержание песен исполнителей на свадьбах, а областному Управлению внутренних дел — разработать меры по строгому соблюдению правил дорожного движения во время фотосъемки и прогулки новобрачных и их близких по улицам города.

В документе также содержатся рекомендации религиозным деятелям, которые, по замыслу депутатов, должны призывать местных жителей заниматься благотворительностью вместо проведения пышных свадеб, и областным СМИ, которым предстоит создать специальные рубрики по организации скромных торжеств.

Кампания против роскошных свадеб, из-за которых местные жители зачастую влезают в долги, началась в Узбекистане еще в 1998 году, когда президент Ислам Каримов издал указ о необходимости пресекать помпезное проведение мероприятий.

Периодически власти возвращались к этому вопросу, однако все их заявления и инициативы не приносили результата. В августе этого года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч семей, но и на всю их жизнь. Он поручил правительству разработать проект постановления, призванного упорядочить проведение семейных обрядов и не допустить расточительство и помпезность.