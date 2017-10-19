Около 235 миллионов киловатт часов электроэнергии экспортировал Таджикистан в прошедшем сентябре. Это составляет около 17 процентов от общего объема произведённой в минувшем месяце в республике электроэнергии.

В частности, из Сангтудинской ГЭС-1 и ГЭС «Сангтуда-2» осуществлялись поставки электричества в соседний Афганистан. Общий объем поставок южному соседу составил около 223 млн кВт/ч. Это почти на 23 млн кВт/ч больше экспортированной в эту страну электроэнергии в сентябре прошлого года.

Также в минувшем месяце Таджикистан экспортировал электроэнергию в Кыргызстан в объеме 11,4 млн кВт/ч, что на 2,2 млн кВт/ч больше сентября 2016 года.

Общий объем выработки электроэнергии в сентябре в Таджикистане составил более 1,4 млрд кВт/ч (ежесуточно по 47,3 млн кВт/ч). Производство электроэнергии сократилось на 3,1% по сравнению с августом, когда ежесуточно вырабатывалось 48,8 млн кВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в сентябре достигло свыше 1,2 млрд кВт/ч, на 10,5% меньше по сравнению с августом.

Отметим, что с 1 октября этого года тарифы на электроэнергию для населения республики повысились на 15% - с 14,65 дирамов до 16,85 дирамов за 1 кВт/ч.

Ежегодно с октября в Таджикистане, из-за нехватки электроэнергии, вводится лимит на ее потребление в регионах, который обычно снимается к началу весны. В этом году энергетики пока на такие крайние меры не идут.

14 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с предпринимателями и инвесторами заявил, что можно будет обходиться в текущем осенне-зимнем периоде без ограничений, если предприятия будут более бережно потреблять электроэнергию.

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