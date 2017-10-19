Чиновник областного управления образования Туркменистана был арестован 10 октября после участия в спонтанном шествии граждан против повышения оплаты детского сада, передает Служба новостей Центральной Азии.

Азатлык сообщал на прошлой неделе о спонтанной акции с участием группы из десятков женщин, которые 10 октября пришли к управлению образования Дашогузской области. Там их встретил представитель управления и посоветовал «идти в хякимлик и жаловаться им», после чего демонстранты направились в сторону администрации города Дашогуза.

Как рассказали Азатлыку на условиях анонимности работники областного управления образования, после проведения этой акции чиновника и его семью обвинили в призыве к восстанию против действующей власти. Кроме того, по утверждениям источников, его жена, работавшая в одном из детских садов и сын, работавший завхозом в одной из местных школ, также были уволены.

По утверждениям собеседников Азатлыка, в день проведения акции протеста 10 октября около полуночи в дом чиновника управления образования прибыли сотрудники полиции и арестовали его. Он был помещён в изолятор временного содержания.

Они также утверждают, что адвокат назначенный государством отказался защищать арестованного чиновника после того, как узнал в чём его обвиняют. Но нанятому семьей частному адвокату до сих пор не разрешили увидеться с арестованным.

«Его обвиняют «в призыве к протестам против государства и в презрении чаяний президента по улучшению благосостояния народа», - рассказал один из работников областного управления образования.