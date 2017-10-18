9 октября в Душанбе стартовал фестиваль европейской культуры в Таджикистане, организуемый Представительством Европейского Союза в Таджикистане в рамках празднования 60-тилетия подписания Римского договора и 26-тилетия присутствия ЕС в Таджикистане.

По словам Посла Европейского Союза в Республике Таджикистан г-на Хидайет Бишчевича, программа фестиваля 2017 года является самой насыщенной и расширенной в истории проводимых фестивалей европейской культуры в Таджикистане.

- Европейский фестиваль культуры - это тот инструмент, благодаря которому мы хотим усилить сотрудничество культурного разнообразия народов ЕС и Таджикистана. Это мероприятие, посредством которого мы постараемся открыть окно, через которое мир европейской культуры смог бы проникнуть в Таджикистан, чтобы молодое поколение вдохнуло глоток мировой культуры и в дальнейшем оно могло бы сотрудничать и жить в мире с другими молодыми людьми со всего мира, не забывая, конечно, о собственных культурных традициях и ценностях, - подчеркнул Посол Европейского Союза в РТ г-н Хидайет Бишчевич.

В рамках программы фестиваля состоится несколько оригинальных мероприятий, в частности, семинар, посвященный сотрудничеству между Правительством РТ и Евросоюзом, студенческая ролевая игра «Мини модель ЕС 2017», посвященная правам человека. Интерактивная игра состоялась в Таджикском национальном Университете (ТНУ), и в ней приняло участие более тридцати студентов факультета международных отношений. Игра «Мини-модель ЕС 2017» - это интерактивная ролевая игра, в ходе которой, студенты-участники примерили на себя роль дипломатов, представляющих позиции стран ЕС и Таджикистана по вопросам культурных и экономических прав человека. Основными целями игры являются развитие и совершенствование умений и навыков студентов, а именно, техники проведения исследований, публичного выступления, критического мышления, ведения переговоров, расширение общего кругозора, а также продвижение основополагающих ценностей в области прав человека.

Как отметила пресс-секретарь Представительства Европейского Союза в Таджикистане Махбуба Абдуллоева, это мероприятие дало старт медиа-кампании по правам человека под хэштегом #EU4HumanRights.

- Европейский Союз глубоко убежден, что мир и устойчивое развитие возможны, тогда когда они основаны на уважении к правам человека, демократии и верховенстве права. Студенты-участники ролевой игры показали хорошие знания фундаментальных прав и свобод человека и мы горячо приветствуем это, - сообщила Махбуба Абдуллоева.

Также в рамках фестиваля в Душанбе состоялся концерт европейской и таджикской национальной музыки на отрытом воздухе с участием метров таджикского музыкального перфоманса Далера Назарова, группы «Шамс» и других звездных представителей, а также европиада по футболу – турнир, в котором принимают участие дети в возрасте до 12 лет. Каждая команда стала представителем одного из представленных в республике Посольств членов-участников европейского союза и Таджикистана.

Еще одним интересным пунктом в программе стал фестиваль европейского кино, проводимый в стране уже в десятый, юбилейный раз. В нынешнем году вниманию таджикских зрителей было представлено девять художественных фильмов на оригинальных языках с русскими субтитрами. В программу вошли киноленты из Финляндии, Эстонии, Германии, Чехии, Швеции, Испании, Словении, Латвии, Австрии, Румынии и Словакии. Среди фестивальных картин призеры и номинанты международных кинопремий разных жанров такие, как номинант на премию Оскар 1987 года, как лучший иностранный фильм – «Деревенька моя центральная» (Чехия), призер европейской киноакадемии, обладатель 10 премий Гойя «Миниатюрный остров» (Испания), обладатель премии Союза кинематографистов Румынии «Обезглавленный петух» и др.

Г-н Хидайет Бишчевич особо подчеркнул, что киноиндустрия дает уникальную возможность познакомиться и понять менталитет другого народа. Он также выразил большую надежду на то, что у таджикского зрителя будет желание услышать, захотеть понять европейское мировоззрение и мышление, поскольку именно желание понять точку зрения другого человека, другого народа создает атмосферу дружественности и толерантности в обществе.

Фестиваль европейской культуры в Таджикистане завершится грандиозным концертом в Хороге 21 октября.

Шестьдесят лет назад были подписаны Римские договоры, ставшие основой создания Европейского Союза. В этот юбилейный год Европа оглядывается с гордостью на прошлое и с надеждой смотрит вперед. В течение 60 лет создан Союз, который содействует мирному сотрудничеству, уважению человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и солидарности между европейскими странами и народами. В рамках двустороннего сотрудничества с Таджикистаном Евросоюз намерен и дальше содействовать институциональным реформам, развитию политического и экономического диалога.