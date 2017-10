Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament today endorsed amendments proposed by the government to the country’s law on credit histories. The amendments, in particular, stipulate drawing up a registry of citizens who received loans from banks.

