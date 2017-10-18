Экс-глава Нацбанка Таджикистана, ныне глава комитета по экономике и финансам нижней палаты парламента республики Шариф Рахимзода, высказал свое мнение о прозвучавшем призыве лидера Демпартии РТ Саидджафара Исмонова об отставке главы НБТ Джамшеда Нурмахмадзода.

Он считает, что нынешняя кризисная ситуация в некоторых банках страны является «очень чувствительной и не терпит дилетантства».

«Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо быть первоклассным специалистом, а любое необдуманное заявление или предложение может быть интерпретировано народом неправильно», - считает Шариф Рахимзода.

Он считает, что в том, что четыре банка Таджикистана попали в сложное положение, и их вкладчики не могут вернуть свои деньги, виноват мировой финансовый кризис.

"И резкое уменьшение денежных переводов трудовых мигрантов из России", - заявил экс-глава НБТ.

Он выразил убеждение, что проблема вкладчиков проблемных банков будет решена, «ведь об этом несколько раз заявлял и президент Эмомали Рахмон».

Шариф Рахимзода также отметил, что, по данным НБТ, с начала этого года «Тоджиксодиротбанк» уже вернул вкладчикам 900 миллионов сомони, а чистый доход ТСБ с начала года составил 55 миллионов сомон.

Сегодня утром депутат нижней палаты Саидджафар Исмонов, лидер Демпартии Таджикистана, сегодня на заседании нижней парламента потребовал отставки главы Национального банка Таджикистана Джамшеда Нурмахмадзода.

В свою очередь, Джамшед Нурмахмадзода ответил лидеру Демпартии, что "депутату прежде, чем поднимать вопрос об его отставке, необходимо задуматься...".

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