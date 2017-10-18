Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики поправки в закон «О кредитных историях». Согласно поправкам, в стране создается единый список получивших от банков страны кредиты граждан страны.

По словам главы парламентского комитета по экономике и финансам Шарифа Рахимзода, ранее такой список составлялся Национальным банком страны, но в него вносились лишь те заемщики, которые давали письменное согласие на это.

Впредь для внесения в список заемщиков согласие граждан не требуется.

По данным НБТ, на сегодняшний день объем остатка выданных банками Таджикистана кредитов составляет 8 миллиардов 700 миллионов сомони.

Присутствовавший на заседании парламента глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода сообщил депутатам, что объем невозвращенных в срок кредитов достигает 4 млрд. 600 млн. сомони (около 500 миллионов долларов).

Кредитная история — история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов. На базе кредитной истории может вычисляться Кредитный скоринг для упрощения оценки кредитоспособности лиц, например при выдаче лицу новых кредитов.

Одной из существенных проблем таджикских банков является просрочка и невозврат предоставленных кредитов. В Таджикистане это является сложной проблемой. Ответственность за возвращение взятого долга среди нашего населения очень низкая. Эта ситуация влияет на стоимость выдачи кредитов для других получателей.

По словам ряда экспертов, есть такие люди, которые получают кредит и уже на следующий день вылетают в Россию, кто-то получает деньги по чужому паспорту, а некоторые просто «откладывают» или «забывают» об уплате процентов и возвращении долга. А есть те, кто получил от 5 до 14 кредитов, которые берут второй кредит для отдачи первого, потом третий – чтобы отдать второй, и так далее, все более и более запутываясь в своих расчетах и делах. Страдают от этого и получатель, и банки, выдающие ему деньги.

Остановить таких недобросовестных получателей чужих средств и помогают "кредитные истории".

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