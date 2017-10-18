Главный тренер душанбинского «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев поделился своим мнением о предстоящей игре интерзонального финала Кубка АФК-2017 против индийского клуба «Бенгалуру», который пройдёт сегодня, 18 октября, в Бангалоре.

"Наша команда готова к любому развитию событий в ответном матче с «Бенгалуру». Очевидно, что соперник будет пытаться играть в атакующий футбол. В домашнем матче у нас были очень серьезные проблемы с составом. Встречу пропускали 3 футболиста, но, слава Аллаху, дисквалификация двоих позади. Они будут участвовать в матче, это большое усиление для нас. Очень надеемся, что третий игрок будет играть в финале" - рассказал Мухаммадиев пресс-службе ФФТ.

Он отметил, игра будет интересная: "Мы долго шли к этому, было много трудностей для нашей команды. Я уверен, что игроки готовы бороться за трофей. Мы всегда серьезно относимся к каждому сопернику, хорошо изучаем игру оппонента. Конечно, в составе «Бенгалуру» есть довольно квалифицированные игроки. Прежде всего, это испанские легионеры и австралийский защитник".

Никола Стошич, голкипер «Истиклола», отметил, что "Бенгалуру" — "очень хорошая команда, которая пытается играть в пас. Мы достаточно хорошо изучили игру соперника и выиграли первый матч. К этой встрече готовимся очень серьезно и надеемся, что сможем доказать, что мы лучше".