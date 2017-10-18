На одном из рынков в Узбекистане торговцы устроили самосуд над женщиной, заподозрив ее в воровстве. На кадрах видно, как несколько женщин сорвали верхнюю одежду с предполагаемой преступницы, жестоко били руками и ногами, таскали за волосы. Видеозапись появилась в группе Uzbek MDK в соцсети Facebooк.
"Только злые недовольные жизнью своей, "женщины" могли так поступить. В сто раз хуже этой воровки", — возмущаются интернет-пользователи, комментируя видеозапись.
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Сухроб3
Средневековье в Хорезме если не ошибаюсь
ShaITan4
zveri