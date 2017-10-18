В столице Китая Пекине начал работу XIX съезд Коммунистической партии, заседание открыл лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает со ссылкой на Reuters РБК.



Свою речь председатель КНР начал с рассказа об успехах партии, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

«Борьба с коррупцией сформировала подавляющую позицию», — заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что среди задач партии — укрепление всех наций китайского народа, а также построение общества «средней зажиточности».

Генсек подчеркнул, что страна вступает в «новую эру развития социализма с китайской спецификой», «по-прежнему располагая» важной стратегической возможностью для своего совершенствования.

«Наши перспективы очень светлые, однако и вызовы серьезны», — сказал председатель и обозначил в докладе 14 основных стратегий политики страны. Среди этих положений, указывает China Times, — поддержка всеми членами партии решений ее руководства, отношение к китайскому народу как основополагающей цели всей работы, придерживание курса всеобъемлющей реформы «социалистического строя с китайской спецификой» и новой концепции развития и другие.



В съезде партии принимают участие свыше 2000 делегатов, политическое мероприятие продлится до 24 октября. Ожидается, что во время форума обновится кадровый состав высших партийных органов — постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК. Кроме того, в ходе съезда делегаты обсудят общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае.