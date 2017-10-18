Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал протестующим, что палаточный городок, установленный под зданием Верховной рады после акции протестов, организованной 17 октября силами оппозиции, сносить не будут. Об этом он написал в своем фейсбуке. По его словам, право на мирные акции протеста является «одним из главных достижений майдана», сообщает Газета.ру.

«Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации. У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет», — заявил Луценко. Он добавил, что «любые изменения в стране возможны только через политический диалог».

По словам генпрокурора, «насилие убьет» Украину, поэтому «случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться».

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

Опасения украинского генпрокурора относительно насилия небезосновательны. В Киеве у здания Верховной рады уже произошло несколько потасовок между полицией и протестующими.

Первое столкновение произошло после того, как сторонники батальона «Донбасс» и активисты партии «Рух новых сил» («Движение новых сил» — партия экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили) в ходе конфликта с правоохранителями сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского возле здания правительства. Потасовка возникла, когда несколько десятков активистов попытались пронести к зданию Рады палатки, минуя рамки металлоискателя, а правоохранители попытались им препятствовать.

В результате еще до конца вечера 17 октября участники акции протеста установили у здания Верховной рады около 100 палаток.

Несколько больших военных и маленьких туристических палаток установлено напротив здания украинского парламента. Также несколько десятков палаток стоит в Мариинском парке недалеко здания Рады. Несколько десятков протестующих в камуфляжной форме и с металлическими щитами, которые они ранее отобрали у полицейских, выставили оцепление на улице Грушевского. Несколько сотен полицейских взяли здание Верховной рады в оцепление и стали пропускать только депутатов и журналистов.

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

Но даже на этом столкновения не закончились. Вскоре, как сообщает телеканал «112 Украина», к забору, который контролировали митингующие, подошли «с десяток полицейских». Правоохранители заявили, что с этого момента «они будут проверять всех, кто будет заходить на территорию городка и выходить из него».

«Через три минуты к забору со стороны ВР подошли около ста спецназовцев — они пытались то ли пройти через забор, то ли оттеснить митингующих, поэтому начались схватки», — сообщил корреспондент телеканала.

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

В ходе противостояния «со спецназовцев снимали каски». Также был повален забор, стоявший возле здания украинского парламента на протяжении дня.

По итогам первых суток митинга лишь двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы средней степени тяжести.

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

«В чем виноват 21-летний нацгвардеец или 25-летний сотрудник спецподразделения, который прибыл сюда обеспечивать охрану общественного правопорядка? Они лежат в больнице, у них средней тяжести телесные повреждения, с ними работают врачи», — говорит об этом глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

Судя по всему, киевская власть готовится к самым неприятным из возможных последствий народного протеста. Народный депутат Украины Виктория Войцицкая в своем фейсбуке сообщила о стягивании военных и техники к резиденции президента страны Петра Порошенко под Киевом.

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?» — написала она.

Ситуация у Верховной рады в Киеве, 17 октября 2017 года Reuters

По ее словам, на вопрос о цели нахождения военных и техники на данной территории ей ответили, что проводятся учения.