В своём заключительном матче отборочного турнира чемпионата Азии-2018 по футзалу национальная сборная Таджикистана проиграла действующему чемпиону Азии, бронзовому призеру последнего чемпионата мира сборной Ирана — 2:12, сообщает Федерация фуибола Таджикистана.

Сборные Ирана и Таджикистана, занявшие соответственно первое и второе места в группе «В», вышли в финальную стадию чемпионата Азии-2018, которая в феврале следующего года пройдёт в Китайском Тайбэе.

Отборочный турнир чемпионата Азии-2018 по футзалу

Иран — Таджикистан — 12:2. Голы у нас забили Файзали Сардоров и Фируз Бекмуродов.

Таким образом, национальная сборная Таджикистана по футзалу возвращается домой с путевкой на чемпионат Азии-2018.

В отборочном турнире в зоне Южная и Центральная Азия , который проходил с 15 по 17 октября в иранском городе Тебриз, наша сборная заняла второе место в группе «В».

В решающем матче за выход в финальную часть подопечные Хусейна Шодиева обыграли команду Афганистана (4:3).