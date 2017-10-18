Президент Кыргызстана заявил о важности хороших отношений со всеми государствами-соседями. И признал неправоту своих слов в отношении Нурсултана Назарбаева, пишет Nur.kz.

«Я, наверное, был неправ, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана. Я об этом эти дни думал. Президент Казахстана верит своему окружению, а окружение президента - это олигархи. Он, наверное, такой же доверчивый, как и я", - сказал Алмазбек Атамбаев, комментируя происходящее на границе двух государств.

Эти слова Атамбаева прозвучали 18 октября во время церемонии вручения президентских стипендий лучшим учащимся вузов 2016-2017 учебного года, прошедшей в Бишкеке, отмечает издание.

Алмазбек Атамбаев ранее, до выборов в Кыргызстане, обвинил Казахстан а том, что казахские власти навязывают руководителя Кыргызстану.

"Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева. Я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей", - заявил Алмазбек Атамбаев 7 октября.

"Да, в Казахстане ВВП больше, чем в Кыргызстане, в 20 раз, почему тогда пенсии в РК выше всего в 1,5 раза, а тарифы выше в 5 раз? Почему? Потому что разворовывают богатства в Казахстане. И Атамбаев подает им плохой пример. Потому что народ хочет справедливой власти... Правильно Назарбаев на встрече с Бабановым говорил о молодом президенте. Но кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?" - отметил тогда кыргызский лидер.

"Я поддерживаю слова Назарбаева о том, чтобы молодой президент к нам пришел. Но у нас самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я - на 16 лет. И кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану? Казахи наши братья, мы знаем историю. Казахи - это мы, которые 500 лет назад поставили султаном чингизида, и, кажется, до сих пор ими правят чингизиды, а не казахи", - сообщил Алмазбек Атамбаев.

Выступая сегодня в Бишкеке, Атамбаев отметил, что проблемы на кыргызско-казахской границе продолжают существовать.

"Некоторые говорят, что все транспортные пути идут из Кыргызстана только через Казахстан. Это не правда. У нас есть и другие соседи. Я помню, как нам отключали и свет, и газ. Но теперь у нас прекрасные отношения с Узбекистаном, а также с Китаем и Таджикистаном. И, конечно, нам надо искать другие пути сбыта нашей продукции", - цитирует президента КР 24.kg.

Цитата о том, что "все транспортные пути идут из Кыргызстана только через Казахстан" принадлежит премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву, напоминает Кaktus.media. Он говорил, что "все транспортные торговые выходы Кыргызской республики и авиа-, железнодорожные, автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не принимали ограничительных мер".

Тем временем, граница между странами продолжает оставаться закрытой.