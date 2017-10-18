Ученые предсказали возникновение мощной вспышки на солнце, которая может повлечь за собой масштабные катастрофы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal.

В ближайшие сто лет произойдет мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета. Возникшие в результате техногенные аварии также могут привести к человеческим жертвам. К такому выводу пришли американские специалисты Гарвардского университета, пишут СМИ со ссылкой на журнал.

В свою чоередь, как сообщает издание The Scientist, вспышка приведёт к нарушению систем охлаждения на ядерных радиостанциях, а также техногенным авариям. Помимо того, пассажиры самолётов могут получить высокие дозы радиации.

Ученые проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках. Они оценили вероятность возникновения супервспышек, в том числе тех, что увеличивают яркость Солнца на 30 процентов и способны «сдуть» озоновый слой на Земле. Считается, что во время этих событий выделяется энергия, примерно равная 1036 эрг, что на несколько порядков выше обычной светимости Солнца (1033 эрг в секунду). У некоторых звезд солнечного типа астрономами фиксировались еще более мощные вспышки — до 1038 эрг. Однако такие вспышки происходят примерно раз в 20 миллионов лет.

Согласно выводу исследователей, чаще случаются менее интенсивные супервспышки, энергия которых около 1032 эрг. Так, солнечный «супершторм» 1859 года привел к геомагнитной буре, известной как Событие Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах. С высокой вероятностью подобная вспышка произойдет до конца XXI века, в результате чего выйдут из строя орбитальные спутники, пассажиры самолетов получат высокие дозы радиации, а также нарушится работа энергосистем и систем охлаждения на ядерных электростанциях.