Уровень сотрудничества Исламского центра Таджикистана с официальными религиозными ведомствами России находится на должном уровне. Такое заявление сделал Совет улемов на своем официальном сайте.

«Представители Совета улемов, в том числе председатель Совета Саидмукаррам Абдукодирзода, принимали участие в религиозных мероприятиях в РФ, в рамках которых встречались и с трудовыми мигрантами Таджикистана в этой стране», - отмечено в сообщении.

Однако о чем были беседы таджикского духовенства с мигрантами, не сообщается.

Ранее глава Духовного собрания мусульман (ДСМ) России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил об опасности радикализации проживающих в РФ мигрантов из Таджикистана из-за новой террористической группировки «Хорасан», которая формируется на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, назвав таджикских мигрантов «уязвимой массой».

По его словам, в этой связи у ДСМ налажена очень серьезная работа с Узбекистаном: с муфтиятом этой страны подписано соглашение о сотрудничестве, и узбекская сторона занимается профилактикой экстремизма и терроризма среди соотечественников.

Республика Таджикистан, признал Крганов, представляет собой "другую противоположность".

"У нас много мигрантов из этой республики. Сейчас на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана создается новая большая экстремистская группировка численностью в несколько тысяч человек под названием "Хорасан". С учетом того, что границы Таджикистана и Афганистана очень хрупкие, есть опасность того, чтобы не произошла смычка этих экстремистов с большой частью таджиков, которые проживают в Российской Федерации. И здесь мы пытаемся выйти и на муфтият Таджикистана, и на другие структуры", — отметил муфтий Москвы.

К сожалению, добавил он, пока российские мусульмане не встречают от таджикской стороны должного понимания в данном вопросе: "оно не то, которое требуется".

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