Депутаты нижней палаты Саидджафар Исмонов, лидер Демпартии Таджикистана, сегодня на заседании нижней парламента потребовал отставки главы Национального банка Таджикистана Джамшеда Нурмахмадзода.

По его словам, «такие проценты на кредиты, которые предлагают сегодня таджикские банки предпринимателям и населению, применимы только для наркобаронов Колумбии и Мексики».

«В начале текущего года правительство Таджикистана приняло решение о выделении 3 миллиардов 250 миллионов сомони для решения вопросов проблемных банков: «Точиксодиротбанка», «Агроинвестбанка», «Фононбанка» и «Тоджпромбанка». Но до сегодняшнего дня вкладчики этих банков не могут получить свои деньги. А Нацбанк ничего не может сделать», – заявил депутат.

Спикер парламента Шукурджон Зухуров по данному вопросу заявил, что «таджикские банки на сегодняшний день полностью потеряли доверие инвесторов и вкладчиков».

По мнению спикера, проблема названных банков на сегодняшний день «остается основной головной болью правительства, парламента, в конце концов, и президента», - заявил он.

"Вкладчики этих банков в сложившейся ситуации отказываются от получения процентов от своих вкладов, они надеются получить только свои вклады. Такого в мире никто даже не слышал", - продолжил Зухуров.

Он поручил главе Нацбанка в течение двух недель собрать полную информацию о создавшейся ситуации и доложить ему, «когда, в конце концов, будет решена проблема вкладчиков».

Глава Нацбанка Джамшед Нурмахмадзода, присутствовавший на заседании парламента, ответил что на сегодняшний день банки страны, в свою очередь, не могут вернуть кредиты, которые выдали ранее. По его словам, задолженность по кредитам составляет 4 млрд 600 млн сомони.

Джамшед Нурмахмадзода ответил лидеру Демпартии, что депутату, прежде, чем поднимать вопрос об его отставке, необходимо задуматься...

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