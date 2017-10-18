Столицу Таджикистана с утра накрыла пыльная буря. Мгла продержится до дождя: его синоптики обещают уже сегодня вечером.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана предупреждает об усилении ветра в эти сутки в центральной части республики – до 18-23м/с.

КЧС убедительно просит население быть предельно осторожными при проведении полевых работ, воздержаться от сбора дров и охоты.

«Водителям и любителям горного авто, мото и вело туризма при движении по горной местности необходимо строго соблюдать установленный интервал движения, так как сохраняется вероятность камнепадов», - отмечается в сообщении КЧС.

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