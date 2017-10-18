В узбекской столице сегодня открылась 19-ая центральноазиатская конференция СМИ "Открытая журналистика в Центральной Азии".

Открывая мероприятие, Маттайс Берман, главный советник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ заявил, что проведение данной встречи в Узбекистане показывает открытый плюралистический ландшафт, который поддерживает правительство Узбекистана.

По словам вице-спикера парламента Узбекистана Сарвара Отамурадова, тема сегодняшней встречи соответствует тому духу реформ, которые осуществляются в Республике Узбекистан.

"Никто не может отрицать те позитивные сдвиги в обеспечении свободы слова в Узбекистане, которые произошли за год", - сказал Отамурадов.

В начале встрече также отмечалось, что обеспечение безопасности не должно нарушать свободу слова, политика, направленная на борьбу с фейковыми и пропагандистскими новостями, не должна быть построена на цензуре.

"Свобода СМИ - это воздух демократии, только плюрализм мнений, критика является двигателем развития", - отмечалось на встрече.

Конференция будет проходить два дня. На встречу приглашены эксперты, представители правительственных структур, СМИ Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана. Также на встрече присутствуют представители ряда международных организаций, в том числе Интерньюса, офис которого в Узбекистане в свое время был закрыт.

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