МВД и Генеральная прокуратура Таджикистана начали составлять список представителей сексуальных меньшинств: в него уже попали около 370 человек. Представители ЛГБТ-сообщества были выявлены в ходе операций с кодовыми названиями "Ахлок" («Нравственность») и "Тозакуни" («Чистка»), сообщает журнал Генпрокуратуры Таджикистана «Конуният» («Законность»).

На данный момент в список попало около 370 человек - 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. Данная категория лиц взята на оперативный учет в связи с «уязвимостью группы». «Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана, и все они поставлены на оперативный учет», – пишет «Конуният».

МВД Таджикистана пока отказывается комментировать данное сообщение.

Агентство AFP, со ссылкой на свой источник в Таджикистане, пишет, что эти люди поставлены на учет, поскольку они якобы подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией. Источник агентства также заявил, что представители ЛГБТ-сообщества в стране «должны вести себя так, чтобы не провоцировать конфликт». Он добавил, что «конфликты с представителями секс-меньшинств могут привести к трагедии из-за нетерпимости общества к геям и лесбиянкам».

В Таджикистане тема гомосексуальных связей остается табуированной в обществе. Это связано с тем, что большинство населения страны, хотя и являющейся формально светской, исповедует ислам, в котором гомосексуальные отношения жестко порицаются, пишет ИА Фергана.

Представители ЛГБТ стараются скрывать свою ориентацию, потому что, по их рассказам, сталкиваются с враждебностью окружающих.

Точных данных о том, насколько распространены в Таджикистане гомосексуальные отношения, нет. Глобальный фонд борьбы со СПИДом несколько лет назад приводил данные о том, что только мужчин-геев в Таджикистане около 30 тысяч. Однако МВД Таджикистана заявило, что его доклад не соответствует действительности. Но и своих цифр тогда министерство не озвучило.

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