Делегация правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана намерена ознакомиться с проблемами трудовых мигрантов в России. В течение пяти дней 12 представителей НДПТ, возглавляемых заместителем лидера партии Раъно Бободжониён, проведут встречи с мигрантами в РФ.

Представители НДПТ посетят Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург и проведут цикл встреч с таджикскими трудовыми мигрантами, ознакомятся с их проблемами, проинформируют их о событиях в стране, о политике, проводимой лидером НДПТ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, отметил источник "АП" в партии.

Отдельная тема встреч представителей НДПТ с мигрантами - их информирование об истинных целях международных террористических организаций, отметил источник в офисе НДПТ.

Образованная в 1994 году, Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.

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