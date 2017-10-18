Таджикская модель Анна Муминова вышла в финал международного конкурса красоты «Краса Вселенной – 2017.

Финальное голосование международного конкурса красоты, в котором участвует 11 девушек из 6 стран мира – России, Таджикистана, Узбекистана, Чехии, Германии и Беларуси, состоялось 17 октября, сообщается на сайте конкурса.

Анна Муминова соцсети

Голосование закончится 19 октября. По его результатам которого ТОП-3 финалисток приедут 10 ноября в Сочи на церемонию награждения, где и определится обладательница титула «Краса Вселенной – 2017».

Анна Муминова соцсети

На странице конкурсантки из Таджикистана немного информации: девушке 26 лет, она имеет высшее экономическое образование, и не раз участвовала в различных модных показах, в том числе в International Fashion Week.

Также на странице выложен презентационный ролик, на котором, помимо модели, запечатлена и красота природы Таджикистана.

Конкурс красоты «Краса Вселенной» — это новый ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки, отмечается на сайте конкурса.

Кроме того, там отмечается, что проект «Краса Вселенной» на сегодняшний день является единственным в мире международным конкурсом красоты мирового масштаба российского производства. "Мы стремимся создать из конкурса «Краса Вселенной» общественную площадку для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, которые способствовали бы улучшению жизни каждого человека на нашей Планете", - пишут о себе организаторы.

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