Орган государственной власти города Душанбе выступил с новой инициативой, дающей возможность жителям столицы быть на постоянной связи со столичной властью.

Теперь горожане могут снимать на мобильные телефоны или на другие технические средства различные нарушения или недостатки, и отправлять фото и видео на электронный адрес председателя города Dushanbe80@yahoo.com, сообщает пресс-служба мэра.

Авторы могут дать краткое описание правонарушения или недостатка на видео и отправить его на указанный электронный адрес, а также через сети Viber или Whats App на номер 985-95-22-22.

Анонимность авторов фото и видео, отправляемых на электронный адрес мэра столицы или указанный номер, гарантируется, подчеркивает пресс-служба столичной администрации.

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