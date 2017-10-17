Сотрудники полиции обнаружили ножи и экстремистскую книгу в служебном помещении у сотрудников московского аэропорта Домодедово.

"В ходе режимно-профилактических мероприятий в одном из служебных помещений, расположенных в контролируемой зоне аэропорта, обнаружено два ножа и книга, которая признана в России экстремистской", — сказал собеседник РИА Новости.

Это помещение занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и "Глобус" ("дочка" S7), отметил источник.

Кроме этого, отмечает издание со ссылкой на истоник в правоохранительных органах, во время осмотра в помещении находились пятеро граждан Таджикистана и Узбекистана, которые находятся на территории России нелегально. В отношении них открыты дела об административном правонарушении.

Сейчас полиция выясняет, кому принадлежат ножи и запрещенная литература. Ведется следствие, отмечает издание.

Официального подтверждения информации пока нет.