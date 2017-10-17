В потребительском секторе Таджикистана второй месяц подряд продолжается дефляционный процесс. Цены и тарифы в августе снизились на 0,3 процента, а в сентябре – уже на 0,4 процента. Дефляция для Таджикистана является новым явлением: ранее такие процессы в потребительском секторе страны не происходили.

Таким образом, инфляция в республике снизилась с 6,3% по итогам января-июля до 5,6% - за девять месяцев этого года.

Согласно официальной статистке агентства по статистике при президенте РТ, дефляционные процессы в сентябре связаны в первую очередь со снижением стоимости продовольственных товаров: цены на лук репчатый упали на 15,9%, морковь – на 11,4%, огурцы – на 9,8%, помидоры – 7,4%, капусту – 7,2%, картофель – 6,5%, сахар – 4,9%.

Также новую для Таджикистана тенденцию связывают со снижением стоимости проезда воздушным транспортом (14,1% в сентябре).

Тем временем, годовая инфляция снизилась с 8,9% в июле до 6,7% в сентябре. Это при том, что среднесрочный целевой ориентир Национального банка Таджикистана составляет 7%±3.

«Достигнутый показатель является ниже ожидаемой инфляции и свидетельствует о стабилизации элементов спроса и предложения», - считают в НБТ.

В регуляторе отмечают, что «краткосрочные сезонные факторы, в особенности снижение стоимости продовольственных товаров в результате сбора богатого осеннего урожая, рост предложения плодоовощной продукции, а также антиинфляционная монетарная политика, стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке стали причиной сравнительного уменьшения уровня инфляции».

Согласно ожиданиям НБТ, увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг (электроэнергии и воды) в четвертом квартале этого года окажет определенное влияние на уровень инфляции.

В регуляторе заключают, что «несмотря на это, уровень инфляции в 2017 году и в среднесрочной перспективе будет подытожен в рамках целевого показателя 7,0%».

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