Власти Узбекистана одобрили проект международного делового центра «Tashkent City». Он будет размещен на площади 80 гектаров в одном из центральных районов узбекской столицы. Об этом пишет издание Uznews.uz.

На странице делового центра в Facebook отмечается, что при строительстве будут учтены сейсмичность и специфика архитектурного облика Ташкента. Концепция «Tashkent City» выстроена на гармонии природы и современных урбанистических идей, в которых особое внимание уделено сочетанию деловой активности и города с обилием зелени, прохладой воды, парковыми зонами для отдыха.

Принимая во внимание это, высотные здания, предназначенные для бизнес-офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии не выше 40 этажей, а жилые - не выше 12. Кроме этого, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки для автомобилей под зданиями.

Концепция «Tashkent City» разработана с учетом также задачи достижения максимального удобства при проживании на территории Сити в апартаментах повышенной комфортности, в пятизвездочных гостиницах и ведения бизнеса в офисах.

Для реализации проекта создана Дирекция при Кабинете министров, которая объединит местных и зарубежных инвесторов. Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает миллиард долларов. С инициативой о создании такой зоны в Ташкенте выступил Шавкат Мирзиёев в ходе своей предвыборной кампании.