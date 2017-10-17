В любой момент на Корейском полуострове может начаться ядерная война, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен. Северная Корея обвиняет США в «экстремальной и прямой ядерной угрозе», и Пхеньян имеет право на самооборону, добавил дипломат. По словам Ким Ин Рена, вся континентальная часть США «находится в пределах досягаемости огневой мощи» северокорейской армии, пишет Газета.ру.

"Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", — заявил зампостпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генассамблеи ООН (комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности).

По его словам, ни одна страна «не подвергалась настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как КНДР. Поэтому наличие у Пхеньяна баллистических ракет и ядерных вооружений является «оправданной мерой по самозащите».

"Если США осмелются хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", - заявил он.

Вместе с тем КНДР отказывается идти на соглашение с другими странами ООН, подчеркнул Ким Ин Рен.

"Пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", — заявил зампостпреда.

США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году, добавил Ким Ин Рен, и «на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения», применяя стратегические вооружения.

Северокорейский дипломат также напомнил о совместных учениях Южной Кореи и США весной 2017 года — тогда «более 300 тыс. человек отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР».

Ранее в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Трамп ясно дал понять — он хочет разрешить ситуацию вокруг северокорейских баллистических ракет дипломатическим путем и «не стремится к войне».

При этом американский президент Дональд Трамп высказывался гораздо более эмоционально и решительно в этом вопросе — глава Белого дома заявил, что Тиллерсон тратит время зря, пытаясь вести в переговоры с руководством КНДР.

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с «маленьким человеком-ракетой». «Побереги силы, Рекс — мы сделаем то, что должно быть сделано», — написал в твиттере американский президент.

Однако по словам Тиллерсона, дипломатические усилия Госдепартамента будут продолжаться «до первых бомб».

К давлению на КНДР присоединилась и Россия. В понедельник, 16 октября, президент Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении Северной Кореи. Ограничения были введены во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой в связи с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний 3 сентября.

Санкции предполагают приостановку научно-технического сотрудничества России и КНДР, закрытие в Северной Корее филиалов российских банков и целый ряд других ограничений. В тексте указа уточняется, что эти ограничения не касаются обменов в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий, «если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».

Помимо этого, российским физическим и юридическим лицам теперь запрещается приобретать в КНДР медь, никель, серебро и цинк. Также вводится запрет на поставки в Северную Корею вертолетов и морских судов.

В воскресенье, 15 октября, заместитель председателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун в ходе своего выступления на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге призвал американское руководство отказаться от враждебной политики в отношении КНДР.

«Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР», — сказал Ан Дон Чхун.

Он также выступил против внесения в повестку ассамблеи чрезвычайного пункта с осуждением ядерных испытаний в КНДР и призывом обеспечения соблюдения резолюций Совбеза ООН по ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

12 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкционных мер в отношении Северной Кореи в связи с очередным ядерным испытанием, проведенным Пхеньяном. Согласно тексту резолюции, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Теперь объемы поставок сырой нефти в КНДР не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Кроме того, Северная Корея больше не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

При этом в Совбезе выразили готовность выстраивать диалог с Пхеньяном, однако не назвали конкретных мер, которые могут принять стороны для возобновления отношений.