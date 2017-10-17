Суд Хатлонской области вынес приговоры в отношении троих членов семьи Бадалиевых из Пянджского района. Они признаны виновными в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Братья Бадалиевы в ноябре прошлого года, пася скот в местечке Карсанбулок кишлака Коммунизм Пянджсого района, где свой скот также пасли братья Наибовы, избили палками на почве личной неприязни Шоназара Наибова, бросив его в колодец, мужчина выжил, сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана.

Затем Бадалиевы спланировали убийство и зятя Наибовых - Додарбекова, который пас скот примерно в 400 метрах от места происшествия. Они забили его палкой до смерти.

По данным Генпрокуратуры, суд приговорил Ф.Бадалиева к 27 годам лишения свободы, а его братьев – к 25 годам каждого.

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