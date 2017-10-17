Выбор нижнего белья – вопрос, к которому нужно подходить со всей ответственностью, ведь правильно подобранное белье подчеркнет все достоинства фигуры. В то же самое время неверно подобранное белье может не только исказить пропорции, но и навредить здоровью, потому как оно находится в непосредственном контакте с кожей тела.

На что нужно обращать внимание и как не совершить ошибки при выборе нижнего белья рассказывает директор первого в Таджикистане магазина женского нижнего белья известного мирового бренда «Penti» Сандина Шарипова.

Размер имеет значение

Прежде, чем совершить покупку, необходимо определить свои точные размеры. Даже если вы уже знаете их, нелишним будет удостовериться в них еще раз.

Работая с клиентами, я убедилась, что многие наши соотечественницы неправильно определяют свой размер и, соответственно, совершают неправильный выбор белья. Так же производители некачественной продукции не всегда правильно указывают размеры. В итоге многие носят неудобное нижнее белье, что может в лучшем случае только исказит силуэт фигуры, в худшем будет натирать и ухудшить кровообращение.

Определить свой точный размер каждый может самостоятельно. К примеру, чтобы определить размер бюстгальтера вам нужно будет сделать всего два замера при помощи сантиметровой ленты. Один – под грудью, при этом следите за тем, чтобы лента располагалась строго горизонтально, второй – по линии сосков. Последний замер в сантиметрах – это числовая часть размера бюстгальтера (80, 85, 90 и т.д.). Буквенная часть размера бюстгальтера – это размер чашечки. Чтобы вычислить его, необходимо найти разницу в сантиметрах между объемом груди и объемом под грудью. Например, объем вашей груди равен 90 см, а разница между объемами – 15 см. Соответственно, размер вашего бюстгальтера – 90В.

Для определения размера трусиков вам также понадобятся две мерки – обхват талии и бедер. Первая определяется по самой узкой части талии, вторая – по самым выступающим точкам ягодиц.

Выбираем «дышащий» материал

Хорошая новость в том, что женщины, наконец, перестали экономить на своем здоровье и стали приобретать качественное белье из натуральных тканей. Самыми лучшими считаются шелк и хлопок. Первое великолепно подойдет для носки в теплое время года, а второе – для зимы. Конечно, в современных моделях присутствуют синтетические волокна. Они нужны для поддержания эластичности и формы белья. Кроме того, такие добавки как полиамид и лайкра делают белье более приятным на ощупь. Однако их содержание в ткани не должно превышать 5-10%, иначе в таком белье кожа не будет «дышать».

В нашем магазине представлены разнообразные модели, выполненные как полностью из хлопка, так и комбинированные, в которых внутренняя часть – хлопковая, а внешняя выполнена из декоративных тканей и кружев. Такой вариант выглядит роскошно и нарядно, при этом не вредит здоровью.

Отличайте повседневное белье от вечернего

Еще один критерий выбора материала и модели нижнего белья зависит от того, с какой целью вы его надеваете. На каждый день лучше подойдут комплекты из гладкого материала без каких-либо декоративных деталей. Такое белье будет незаметно под офисной блузой или облегающими вещами. Для романтических свиданий и особых случаев можно подобрать кружевное и атласное белье с вышивкой, стразами и лентами. Правда, многие наши клиентки хотят выглядеть сногсшибательно каждый день - это индивидуальный выбор каждого человека.

Специальные возможности

Дизайнерские разработки в мире нижнего белья не стоят на месте, и последние несколько лет привычные нам модели пополнились интересными новинками, которые представлены брендом «Penti». К ним относятся уникальные гелевые наполнители чашечек, бюстгальтеры без косточек и швов – незаменимые «подруги» тех клиенток, которые ценят сочетание красоты и комфорта. Также востребованным продуктом в нашем магазине являются кружевные топы, которые выполняют сразу две функции: нижнего белья и топа под костюм, что придает пикантности и утонченности образу.

Еще одним интересным вариантом бюстгальтера считается «невидимая» модель invisible bra, представляющая собой две силиконовые накладки на грудь. Несмотря на то, что бюстгальтер совершенно незаметен, он предает груди красивую форму. Это незаменимый атрибут для открытых вечерних нарядов и одежды из тонких тканей.

Волшебство корректирующего белья

Потенциал корректирующего белья серьезно недооценивают. Если вы думаете, что идеальные силуэты звезд и моделей на фотосъемках, публичных мероприятиях и ковровых дорожках – результат кропотливого труда и только, то вы ошибаетесь. Корректирующее белье там присутствует практически всегда. И оно существует в разных силуэтах, плотностях и цветах. Разная плотность и разный состав материалов обеспечивают разницу в корректирующих свойствах белья.

Не экономьте на здоровье и красоте

Экономить в подборе нижнего белья категорически запрещено. Брендовые модели отличаются от более дешевых аналогов тем, что подкладка в них выполнена из первоклассных материалов, она не будет беспокоить вас в течение дня, и прослужит гораздо дольше. К тому же коррекция и разглаживание фигуры происходит более естественно и качественно в моделях продукции бренда «Penti».

История бренда «Penti» началась в 1950 году, однако формирование пришлось на 1984 год, когда и было дано название «Penti».На сегодняшний день бренд представлен 300 магазинами в Турции и 106 магазином в 29 странах мира, и эта цифра продолжает расти. Офисы продаж представлены в Британии, США, Италии и Китае, России, странах СНГ, теперь и в Таджикистане. «Penti» является одним из пяти крупнейших производителей в Европе и хорошо известным брендом во всем мире.

«Penti» работает для женщин, чувствуя и прислушиваясь к ним. Консультантами в фирменных магазинах «Penti» работают только девушки, которые разбираются во всех тонкостях и деталях при выборе нижнего белья, чулочно-носочной продукции и спортивной одежды.

Напомним, что «Penti» - это универсальный магазин, в котором представлено не только нижнее женское белье, но и пижамы, спортивная одежда, детское нижнее белье, а также небольшие мужские аксессуары, чтобы придя за покупками для себя любимой, не обидеть своего любимого мужчину.

Остерегайтесь контрафактов! На данный момент оригинальную продукцию «Penti» можно приобрести только в фирменном магазине, находящемся на 3-м этаже торгового центра «Душанбе Мол», либо заказать с доставкой на дом через интернет-магазин www.penti.tj.

Контакты:

Адрес: г. Душанбе, ТЦ «Душанбе мол» (Ашан), 3-й этаж

Тел.: +992 900 100 900

Интернет магазин: www.penti.tj

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