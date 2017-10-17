В период проведения Дней таджикской культуры в городе Ташкенте (10-14 октября) таджикскому писателю Абдугаффору Абдужабборову преподнесли два экземпляра журнала “Жахон адабиёти” (“Мировая литература”), где была опубликована его повесть «Последний снег» с предисловием редакции.

Повесть на узбекский язык перевел известный узбекский литератор Амир Файзулло, сообщил "АП" сам писатель.

Он отметил, что в библиографии журнала в честь 20-летия его юбилея указано, что за этот период они наряду с многочисленными зарубежными читателями, ознакомили узбекскую аудиторию с произведениями трех таджикских авторов: Сотима Улугзода (2000), Абдурофеъ Рабиева (2010) и Абдугаффора Абдужабборова.

Абдугаффор Абдужабборов является начальником отдела международного сотрудничества министерства культуры Таджикистана.