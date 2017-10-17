Агентство по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает о резком изменении погоды, начиная со среды, 18 октября. По данным синоптиков, завтра в стране ожидается снижение температуры на 8-13 градусов, сильные порывы ветра.

По Согдийской области в отдельных районах усиление северо-западного ветра достигнет 17-22 м/с., по Хатлонской области и РРП местами до 15-20 м/с, мгла.

В столице ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днем останется практически неизменной и составит, как и сегодня, 26-30 градусов тепла.