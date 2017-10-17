На севере Таджикистана вынесен приговор бывшим депутатам Маджлиса города Истиклола, обвиненным в мошенничестве и даче взятки сотруднику антикоррупционного ведомства, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Суд города Худжанда обвинил двух экс-депутатов совета города Истиклола в мошенничестве и даче взятки сотруднику антикоррупционного агентства. Саодат Шарифзода приговорена к 9, а Равшан Хасанов - к 5,6 годам лишения.

Третий фигурант уголовного дела – водитель Акбар Исмоилов также был обвинен в мошенничестве и приговорен к 8 годам тюрьмы. Суд обязал его выплатить штраф в размере $85 тысяч. Саодат Шарифзода и Равшан Хасанов, два депутата маджлиса (совета) города Истиклола, были задержаны четыре месяца назад сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией в Худжанде.

Ранее на пресс-конференции начальник Управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией по Согдийской области Карим Иброхимзода сообщил, что депутат Саодат Шарифзода совместно с водителем Акпаром Исмоиловым в течение 2013 года, обманным путем, войдя в доверие к нескольким местным жителям, получили от них 200 тысяч долларов, которые потратили на собственные нужды.

По его словам, депутат совета города Истиклола Равшан Хасанов предложил сотруднику антикоррупционного ведомства взятку в размере 2 тысяч долларов от имени депутата Саодат Шарифзаде за сокрытие преступления.

Дело было возбуждено после того, как стало известно, что четыре года назад некий гражданин за приватизацию государственных объектов в Согдийской области, в том числе детского сада в Джабор Расуловском районе, передал подсудимым взятку в размере $200 тыс. «Обещание не было сдержано, и граждан обратился с жалобой в антикоррупционное агентство», - сообщил Карим Иброхимзода.

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